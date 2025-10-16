Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Janji Prabowo Mereformasi Kepolisian Heboh di Awal, tetapi Kini Meredup

Kamis, 16 Oktober 2025 – 15:03 WIB
Janji Prabowo Mereformasi Kepolisian Heboh di Awal, tetapi Kini Meredup - JPNN.COM
Ray Rangkuti. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan janji Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaksanakan reformasi di kepolisian makin terasa kabur. 

"Pada awal menggebu-gebu, kini, entah kenapa sepeti mulai meredup," kata Ray kepada awak, Kamis (16/10).

Aktivis prodemokrasi mengatakan Prabowo pada awal September lalu di hadapan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), berkomitmen kuat mereformasi kepolisian. 

Baca Juga:

Adapun, komitmen itu diungkapkan demi menunaikan satu di antara tuntutan aksi massa pada 27-30 Agustus, yakni reformasi polisi.

"Masyarakat menyambut baik janji itu," ujar Ray.

Menurut Ray, komitmen Prabowo mereformasi kepolisian tampak melemah setelah dua pekan Kepala Negara bertemu tokoh dari GNB.

Baca Juga:

Diketahui, satu cara pemerintah mewujudkan evaluasi di kepolisian ialah membentuk Komite Reformasi Polri.

Ray mengatakan pemerintah setelah bertemu GNB hanya sempat mengungkap nama yang akan masuk Komite Reformasi Polri. 

Direktur LIMA Ray Rangkuti mengatakan janji Presiden RI Prabowo untuk mereformasi kepolisian mulai jauh dari harapan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   reformasi kepolisian  Prabowo Subianto  Polri  Prabowo  Kapolri 
BERITA REFORMASI KEPOLISIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp