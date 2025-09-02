Jannik Sinner Jadi Pemain Terakhir Tembus Top 8 US Open 2025

Selasa, 02 September 2025 – 08:04 WIB

jpnn.com - NEW YORK CITY – Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner (Italia) melanjutkan kampanye mempertahankan gelar di US Open 2025.

Si petahana mengantongi tiket perempat final setelah pada laga 16 Besar di Arthur Ashe Stadium, New York, Selasa (2/9) pagi WIB mengalahkan petenis Kazakhstan Alexander Bublik.

Sinner menang straight set 6-1, 6-1, 6-1 dalam laga berdurasi satu jam 21 menit.

“Kami saling mengenal dengan baik. Saya tahu dia melakoni pertandingan-pertandingan susah sebelum sampai ke sini (16 Besar),” ujar Sinner, on court kepada awak US Open.

Kemenangan itu menandai penampilan ke-8 Sinner di perempat final Grand Slam secara berturut-turut.

Sinner mengincar gelar ketiga Grand Slam tahun ini setelah Australian Open dan Wimbledon.

Total koleksi gelar Grand Slam Sinner ialah empat, yakni Australian 2024, US Open 2024, Australian Open 2025, dan Wimbledon 2025.

Di perempat final US Open 2025, Sinner akan berhadapan dengan rekan sesame Italia Lorenzo Musetti.