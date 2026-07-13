Jannik Sinner Mempertahankan Gelar di Wimbledon 2026

jpnn.com - LONDON - Tunggal putra nomor satu dunia Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 pada final Wimbledon 2026 di Centre Court, Senin (13/7) dini hari WIB.

Kemenangan itu menjadikan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon pada era tenis modern atau Open sekaligus mengamankan gelar Grand Slam kelima dalam kariernya dan yang pertama pada musim 2026.

"Kami berdua memulai pertandingan dengan sangat baik. Saya dan tim melakukan persiapan sebaik mungkin, jadi, saya berterima kasih kepada seluruh tim atas dukungan yang luar biasa," kata Sinner saat seremoni penyerahan trofi, dikutip dari ATP.

"Ini kembali menjadi final yang hebat dan saya sangat senang bisa menang serta menampilkan permainan dengan level yang tinggi," imbuhnya.

Sinner bangkit setelah kehilangan set pertama melalui tie-break.

Petenis Italia berusia 24 tahun itu meningkatkan intensitas permainannya pada tie-break set kedua sebelum merebut masing-masing satu break pada set ketiga dan keempat untuk mengamankan kemenangan dalam waktu tiga jam 46 menit.

Sepanjang pertandingan, Zverev tampil agresif dengan mencatatkan persentase servis pertama mencapai 76 persen. Namun, Sinner mampu bermain sabar, bertahan dengan solid dari area baseline, serta memanfaatkan peluang break pada momen-momen krusial.

Sinner menyelamatkan satu-satunya break point yang dihadapinya dan membukukan 58 winner sebelum memastikan kemenangan lewat match point pertamanya. Hasil tersebut membuat catatannya menjadi lima kemenangan dari tujuh final Grand Slam yang telah dijalani.