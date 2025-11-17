Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Jannik Sinner Pukul Carlos Alcaraz di Final ATP Finals 2025

Senin, 17 November 2025 – 08:18 WIB
Jannik Sinner dan Carlos Alcaraz seusai final ATP Finals 2025. Foto: Marco Bertorello/AFP

jpnn.com - TURIN - Petenis Italia ranking dua dunia Jannik Sinner berhasil mempertahankan gelar ATP Finals.

Pada final ATP Finals 2025 di Turin, Senin (17/11) dini hari WIB, Sinner menang dari rival beratnya; petenis nomor satu dunia, Carlos Alcaraz (Spanyol).

Sinner benar-benar sukses memanfaatkan dukungan penuh fan tuan rumah yang riuh. Sinner menang 7-6 (4), 7-5.

Duel antara petenis yang mendominasi gelar juara musim 2025, termasuk membagi rata empat Grand Slam itu, seru, diwarnai pukulan-pukulan ajaib.

Dua petenis yang sama-sama terbilang muda itu (Sinner 24 tahun, Alcaraz 22 tahun) sukses memberikan 'hiburan yang mencekam'.

Setelah pertarungan berdurasi dua jam 15 menit itu, Sinner akhirnya bergabung dengan John McEnroe (AS) dan Boris Becker (Jerman) sebagai petenis yang mengangkat trofi ATP Finals di kandang sendiri.

"Petenis adalah atlet individu, tetapi tanpa tim, saya mustahil bisa memenangi pertandingan. Merayakan trofi ini bersama pelatih, tim, di akhir tahun, tentu sangat menyenangkan," kata Sinner.

Alcaraz si nomor satu dunia pun tak menyiratkan kekecewaan mendalam setelah pertandingan.

Jannik Sinner Vs Carlos Alcaraz di final ATP Finals 2025 memberikan hiburan yang mencekam.

