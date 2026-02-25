Close Banner Apps JPNN.com
Januari 2026, Laba Bersih BTN Meroket Capai Sebegini

Rabu, 25 Februari 2026 – 15:15 WIB
Gedung BTN. Foto dok BTN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencetak laba bersih meroket mencapai sekitar 578 persen secara tahunan.

Laporan keuangan bulanan BTN per Januari 2026 mencatat laba bersih perseroan melesat ke posisi Rp230 miliar atau naik dari Rp34 miliar pada Januari 2025.

Laporan tersebut menunjukkan peningkatan laba bersih ditopang pendapatan bunga yang tumbuh 17,08% yoy.

Selain itu, BTN juga sukses menekan beban bunga sehingga turun 14,53% yoy. Dengan strategi tersebut, emiten bersandi saham BBTN ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income (NII) sebesar 79,46% yoy.

Per Januari 2026, BTN juga mencatatkan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 11,52% yoy menjadi Rp362,77 triliun.

Penyaluran kredit juga menanjak di level 9,30% yoy menjadi Rp341,45 triliun per Januari 2026.

Kinerja tersebut turut mendongkrak aset BTN tumbuh 12,26% yoy menjadi Rp448,34 triliun per Januari 2026.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu optimistis pada akhir tahun ini perseroan akan mencetak kenaikan laba bersih hingga 22%.

