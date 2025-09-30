Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Januari-Agustus 2025, Luas Lahan Terbakar di Sumsel Hampir Mencapai 3.000 Hektare

Selasa, 30 September 2025 – 16:15 WIB
Tim Manggala Agni saat memadamkan api kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Foto: Dokumen Manggala Agni.

jpnn.com - PALEMBANG - Manggala Agni mencatat 2.935,8 hektare lahan di Sumatera Selatan terbakar sepanjang periode Januari-Agustus 2025.

Dibanding data sebelumnya hingga 10 Agustus 2025, terdapat 1.416,9 hektare lahan terbakar.

Angka itu menunjukkan lonjakan signifikan dalam kurun waktu tiga pekan, atau bertambah 1.518,9 hektare.

Kepala Balai Pengendalian Karhutla Wilayah Sumatera Ferdian Kristanto mengatakan berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, mayoritas kebakaran terjadi di lahan mineral, yakni seluas 2.855,6 hektare. 

"Jadi, mayoritas yang terbakar ini lahan mineral," kata Ferdian, Selasa (30/9).

Dia menambahkan sisanya berada di lahan gambut yang mencapai 80,2 hektare.

Adapun kebakaran di lahan gambut yang mencapai 80,2 hektare itu tersebar di lima kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir seluas 45,4 hektare, Banyuasin 13,2 hektare, Muara Enim 11 hektare, Musi Banyuasin 8,9 hektare, dan Musi Rawas Utara 1,7 hektare.

Adapun tujuh wilayah dengan sebaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terlusa, yakni Musi Banyuasin (855,8 hektare), Ogan Komering Ilir (473,6 hektare), Musi Rawas (362,6 hektare), Ogan Ilir (351,1 hektare), Ogan Komering Ulu (265,5 hektare), Empat Lawang (164,5 hektare), dan Muara Enim (116,7 hektare). 

Luas lahan terbakar di Sumatera Selatan hampir mencapai 3.000 hektare sepanjang periode Januari-Agustus 2025.

TAGS   karhutla  Lahan terbakar  Sumsel  kebakaran  lahan gambut 
