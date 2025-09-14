Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Januari-September 2025, DPKP Surabaya Tangani 168 Kasus Kebakaran

Minggu, 14 September 2025 – 16:45 WIB
Januari-September 2025, DPKP Surabaya Tangani 168 Kasus Kebakaran - JPNN.COM
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - SURABAYA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Jawa Timur, menangani 168 kasus kebakaran sejak Januari-September 2025.

Ratusan insiden kebakaran itu rata-rata terjadi pada bangunan dengan 58 kasus, disusul alang-alang (31), kebakaran sampah, umum dan dagang (31).

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran DPKP Kota Surabaya Wasis Sutikno menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi pada bangunan rata-rata disebabkan korsleting listrik atau kompor yang lupa dimatikan atau ditinggal saat memasak.

Baca Juga:

“Ada juga kebakaran yang disebabkan bakar-bakar sampah. Abu yang ditimbulkan terbang ke suatu tempat hingga membuat kebakaran di tempat lain,” katanya, Minggu (14/9).

Oleh karena itu, dalam upaya menekan kasus kebakaran di Kota Surabaya, Wasis mengingatkan masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan listrik. Barang elektronik yang sekiranya tidak dipakai harap dimatikan agar arusnya tidak berjalan terus.

“Kipas angin kalau enggak dipakai dimatikan. Biasanya tahu-tahu ada gosong terbakar, ya, keluar asap korsleting di situ,” ungkapnya.

Baca Juga:

“Kabel itu, kan, ada beban maksimal. Jadi, kalau kabelnya memang kecil enggak boleh dibeban lebih, ya. Jadi, semuanya ada ukuran ada standarnya sesuai SNI. Itu yang kami sampaikan, pemakaian listrik ya sesuai standar, instalasi sesuai standar SNI,” tambahnya.

Wasis juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar alang-alang atau sampah sembarangan. Selain melanggar undang-udang, hal yang ditakutkan adalah rambatan api yang bisa membakar bangunan di sekitarnya.

Sepanjang Januari hingga September 2025, DPKP Kota Surabaya menangani 168 kasus kebakaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  Surabaya  DPKP Surabaya  Damkar 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp