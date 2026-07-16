Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Japan Open 2026: Alwi Farhan Putus Rangkaian Hasil Buruk Melawan Alex Lanier

Kamis, 16 Juli 2026 – 15:57 WIB
Japan Open 2026: Alwi Farhan Putus Rangkaian Hasil Buruk Melawan Alex Lanier - JPNN.COM
Alwi Farhan berhasil lolos ke perempat final Japan Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Alwi Farhan menorehkan kemenangan penting di Japan Open 2026 dengan menumbangkan Alex Lanier pada babak 16 besar.

Berlaga di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Kamis (16/7/2026), Alwi sempat berada dalam posisi sulit setelah kalah telak 9-21 pada gim pertama.

Namun, tunggal putra berusia 21 tahun itu berhasil mengubah jalannya pertandingan dengan merebut dua gim berikutnya, masing-masing 21-14, 21-16.

Baca Juga:

Kemenangan tersebut menjadi sangat berarti bagi Alwi. Selain membuka jalan ke delapan besar, hasil itu juga mengakhiri rentetan kekalahannya dari Alex Lanier dalam sejumlah pertemuan sebelumnya.

"Alhamdulillah, semua ini berkat rahmat dan karunia Allah SWT. Saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk berdiri di lapangan dan menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan," ucapnya.

Alwi mengaku membawa tekad berbeda saat menghadapi Lanier. Dia tidak ingin kembali meninggalkan arena pertandingan dengan rasa kecewa seperti yang dialaminya dalam duel-duel sebelumnya.

Baca Juga:

Sebelum kemenangan ini, Alwi menelan dua kekalahan beruntun dari Alex, masing-masing di ajang Thomas Cup 2026 dan Singapore Open 2026.

"Saya sudah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi cerita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya."

Alwi Farhan menorehkan kemenangan penting di Japan Open 2026 dengan menumbangkan Alex Lanier pada babak 16 besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alwi Farhan  Japan Open 2026  Japan Open  Alex Lanier  bulu tangkis 
BERITA ALWI FARHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp