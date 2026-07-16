Japan Open 2026: Alwi Farhan Putus Rangkaian Hasil Buruk Melawan Alex Lanier

jpnn.com - Alwi Farhan menorehkan kemenangan penting di Japan Open 2026 dengan menumbangkan Alex Lanier pada babak 16 besar.

Berlaga di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Kamis (16/7/2026), Alwi sempat berada dalam posisi sulit setelah kalah telak 9-21 pada gim pertama.

Namun, tunggal putra berusia 21 tahun itu berhasil mengubah jalannya pertandingan dengan merebut dua gim berikutnya, masing-masing 21-14, 21-16.

Kemenangan tersebut menjadi sangat berarti bagi Alwi. Selain membuka jalan ke delapan besar, hasil itu juga mengakhiri rentetan kekalahannya dari Alex Lanier dalam sejumlah pertemuan sebelumnya.

"Alhamdulillah, semua ini berkat rahmat dan karunia Allah SWT. Saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk berdiri di lapangan dan menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan," ucapnya.

Alwi mengaku membawa tekad berbeda saat menghadapi Lanier. Dia tidak ingin kembali meninggalkan arena pertandingan dengan rasa kecewa seperti yang dialaminya dalam duel-duel sebelumnya.

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Sebelum kemenangan ini, Alwi menelan dua kekalahan beruntun dari Alex, masing-masing di ajang Thomas Cup 2026 dan Singapore Open 2026.

"Saya sudah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi cerita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya."