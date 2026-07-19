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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Japan Open 2026: Fajar/Fikri Ungkap Kunci Memukul Ranking Satu Dunia

Minggu, 19 Juli 2026 – 17:54 WIB
Japan Open 2026: Fajar/Fikri Ungkap Kunci Memukul Ranking Satu Dunia - JPNN.COM
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi juara Japan Open 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akhirnya mengungkap resep di balik kemenangan atas duo Korea Kim Won Ho/Seo Sung Jae di final Japan Open 2026.

Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Minggu (19/7) WIB, Fajar/Fikri naik podium pertama seusai menang dua gim langsung 21-19, 21-17.

Hasil tersebut terasa istimewa karena menjadi kemenangan pertama mereka atas Kim/Seo di partai final.

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Sebelumnya, Fajar/Fikri selalu harus mengakui keunggulan pasangan Korea itu pada final French Open 2025 dan Korea Open 2025.

Fajar mengaku bersyukur bisa kembali meraih gelar setelah hampir setahun tidak merasakan podium tertinggi sejak menjuarai China Open 2025.

"Pertama-tama alhamdulillah bersyukur diberikan kelancaran dan bisa menyabet gelar di Japan Open ini. Penantian hampir satu tahun setelah juara di China Open 2025."

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"Semoga ini jadi awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya," ucapnya.

Menurut Fajar, kemenangan kali ini tidak lepas dari keberhasilan mereka menjalankan strategi dengan lebih disiplin. 

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akhirnya mengungkap resep di balik kemenangan atas duo Korea Kim Won Ho/Seo Sung Jae di final Japan Open 2026.

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TAGS   Fajar Fikri  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Japan Open 2026  Japan Open 
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