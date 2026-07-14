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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Japan Open 2026: Jonatan Christie Karam di Babak Pertama

Selasa, 14 Juli 2026 – 16:47 WIB
Japan Open 2026: Jonatan Christie Karam di Babak Pertama - JPNN.COM
Tunggal putri Korea Selatan An Se Young. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TOKYO - Empat penghuni peringkat satu dunia tepok bulu, yakni tunggal putra Shi Yu Qi (China), tunggal putri An Se Young (Korea), ganda putri Liu Sheng Shu/Tan Ning (China), dan ganda campuran Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) lulus ke 16 Besar Japan Open 2026 Super 750.

Pada babak pertama atau 32 Besar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Selasa (14/7), Shi Yu Qi menang dari salah satu wakil tuan rumah, yakni Yudai Okimoto (ranking 23).

Shi Yu Qi menang straight game 21-15, 21-15 dan akan berhadapan dengan Brian Yang (Kanada) di 16 Besar. Brian Yang masuk Top 16 setelah mengalahkan Loh Kean Yew (Singapura) di babak pertama.

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Sementara itu, An Se Young tak menemui kesulitan saat berhadapan dengan putri tuan rumah Hina Akechi, 21-6, 21-9.

Dari nomor ganda putri, Liu Sheng Shu/Tan Ning menaklukkan pasangan Thailand Hathaithip Mijad/Napapakorn 21-12, 11-21, 21-17.

Kemudian, ganda campuran nomor satu dunia Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping mengalahkan Rohan Kapoor/Gadde Ruthvika Shivani 21-11, 21-10.

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Saat berita ini diracik, ganda putra nomor satu dunia dari Korea Kim Won Hoo/Seo Seung Jae sedang mengayun raket melawan ganda Thailand Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.

Berita tak sedap datang dari tunggal putra Indonesia peringkat empat dunia Jonatan Christie.

Berita tak sedap datang dari tunggal putra Indonesia peringkat empat dunia Jonatan Christie.

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TAGS   Japan Open 2026  Jojo  An Se Young  Shi Yu Qi  Liu Sheng Shu/Tan Ning  Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping  Jonatan Christie 
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