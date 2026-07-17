Japan Open 2026: Putri KW Bongkar Rahasia Akhiri Kutukan Lawan Wang Zhiyi

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani akhirnya menemukan cara menghentikan dominasi Wang Zhiyi (China). Kedua pemain bertemu di babak perempat final Japan Open 2026.

Berlaga di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jumat (17/7/2026), Putri KW sempat menelan kekalahan di gim pertama dengan skor 9-21.

Namun, pemain kelahiran Tangerang itu berhasil bangkit pada dua gim berikutnya dengan kemenangan 21-17, 21-4.

Kemenangan tersebut terasa spesial karena Putri KW akhirnya mengakhiri rangkaian tujuh kekalahan beruntun dari Wang Zhiyi sekaligus memastikan tiket semifinal Japan Open 2026.

Putri KW mengaku kemenangan tersebut menghadirkan rasa lega yang sulit digambarkan. Selama ini, dia selalu kesulitan mengatasi Wang Zhiyi, bahkan ketika sempat mampu merebut satu gim.

"Rasanya sangat melegakan karena akhirnya saya bisa menang. Selama ini, kalau bertemu Wang Zhiyi, An Se Young, atau Akane (Yamaguchi), saya biasanya hanya mampu memaksakan rubber game sebelum akhirnya kalah."

"Kali ini hasilnya berbeda dan itu membuat saya benar-benar bahagia," ujar Putri.

Pebulu tangkis berusia 23 tahun itu menilai faktor mental menjadi pembeda pada laga kali ini. Menurutnya, menjaga konsentrasi sejak awal hingga akhir pertandingan menjadi kunci membalikkan keadaan.