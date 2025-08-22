Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Jarak Pandang Terbatas akibat Kabut Tebal, 3 Penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru Delay

Jumat, 22 Agustus 2025 – 10:07 WIB
Situasi di Bandara SSK Pekanbaru, pada Jumat 22 Agustus 2025. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kabut tebal yang menyelimuti Kota Pekanbaru pada Jumat 22 Agustus 2025 pagi mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.

Tercatat, tiga penerbangan harus mengalami penundaan (delay) hingga lebih dari satu jam.

EGM Bandara SSK II Pekanbaru, Radityo Ari Purwoko, mengatakan kondisi jarak pandang yang terbatas membuat jadwal penerbangan terpaksa diundur.

“Tiga pesawat delay akibat kabut. Saat itu jarak pandang kurang dari 1 kilometer hingga sekitar pukul 7 pagi. Setelahnya sudah kembali normal,” jelas Radityo.

Adapun tiga penerbangan yang terdampak, yakni pesawat dengan nomor penerbangan UI919 yang seharusnya berangkat pukul 06.00 WIB, tertunda 1 jam 6 menit.

Kemudian penerbangan ID7066 yang dijadwalkan lepas landas pukul 06.05 WIB baru bisa terbang pukul 07.15 WIB atau delay sekitar 1 jam 10 menit.

Sementara penerbangan QG937 yang dijadwalkan pukul 06.15 WIB tertunda 18 menit dan baru mengudara pada pukul 06.33 WIB.

Sebelumnya, BMKG Pekanbaru menjelaskan fenomena kabut tersebut bukan disebabkan asap kebakaran hutan dan lahan, melainkan mist atau halimun.

