Jarak Tempuh 400 Km, Chery Q Cukup untuk Aktivitas Harian Sampai Akhir Pekan

Minggu, 31 Mei 2026 – 13:48 WIB
Peluncuran Chery Q di Jakarta, Senin (18/5). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil listrik perkotaan makin ramai dengan kehadiran berbagai model baru yang menawarkan teknologi canggih.

Namun, bagi sebagian besar konsumen, faktor yang paling menentukan justru bukan sekadar fitur futuristis, melainkan seberapa praktis kendaraan tersebut digunakan setiap hari.

Hal itulah yang coba ditawarkan Chery Q. Compact EV terbaru ini hadir dengan kombinasi jarak tempuh panjang dan kemampuan pengisian daya cepat yang dirancang menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat urban.

Chery Q dibekali baterai berkapasitas 42,7 kWh yang mampu menempuh perjalanan hingga 400 kilometer berdasarkan standar NEDC.

Angka tersebut dinilai cukup untuk mendukung aktivitas harian, mulai dari perjalanan ke kantor, mengantar keluarga, hingga berbagai kebutuhan mobilitas dalam kota tanpa harus sering mencari stasiun pengisian daya.

Jarak tempuh tersebut juga memberi keleluasaan lebih saat akhir pekan. Pengguna dapat melakukan perjalanan ke luar kota atau berwisata ke daerah sekitar, tanpa dibayangi kekhawatiran baterai cepat habis di tengah perjalanan.

Kepraktisan itu makin diperkuat oleh fitur fast charging yang menjadi salah satu andalan Chery Q.

Pengisian daya dari 30 persen hingga 80 persen diklaim hanya membutuhkan waktu hanya 16,5 menit.

Chery Q - compact EV ini hadir dengan kombinasi jarak tempuh panjang dan kemampuan pengisian daya cepat guna menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat urban.

