Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jarang Main Sinetron Akhir-Akhir Ini, Indra L Bruggman Ungkap Penyebabnya

Sabtu, 13 September 2025 – 05:59 WIB
Jarang Main Sinetron Akhir-Akhir Ini, Indra L Bruggman Ungkap Penyebabnya - JPNN.COM
Indra L Bruggman. Foto: Instagram/indrabruggman

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Indra L Bruggman mengungkap penyebab dirinya jarang menerima tawaran syuting sinetron belakangan ini.

Dia mengaku sedang malas bermain sinetron dan lebih sibuk mengurus bisnis.

"Lebih malas syuting," kata Indra L Bruggman saat menjadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria berusia 44 tahun itu kemudian menjelaskan alasan dirinya malas main sinetron akhir-akhir ini.

Bukan perihal honor atau waktu, Indra L Bruggman ternyata mempertanyakan kualitas cerita dari sinetron itu sendiri.

"Kalau ceritanya, enggak sesuai dengan yang kita mau," ucap pemain sinetron Jinny Oh Jinny itu.

Baca Juga:

Atas dasar itu, Indra L Bruggman sangat selektif saat mendapat tawaran syuting sinetron.

Dia perlu mengetahui kualitas rumah produksi, sutradara, hingga cerita sinetron yang berkualitas

Aktor Indra L Bruggman mengungkap penyebab dirinya jarang menerima tawaran syuting sinetron belakangan ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indra L Bruggman  Indra Bruggman  Sinetron  Kondisi Indra L Bruggman 
BERITA INDRA L BRUGGMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp