Jaring 250 Ribu Toko Kelontong, SRC Tunjukkan Bukti Nyata Dorong UMKM Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Sampoerna Retail Community (SRC) telah memasuki usia ke-18 tahun.

Selama hampir dua dekade, SRC telah bertransformasi dari program pendampingan sederhana bagi toko kelontong menjadi gerakan retail tradisional terbesar di Indonesia yang berkontribusi nyata dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Saat ini, jaringan SRC telah mencakup lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia, yang didukung oleh lebih dari 6.300 Mitra SRC, serta terhubung melalui 10.000 Paguyuban SRC.

Di tingkat komunitas, toko SRC turut berperan sebagai saluran distribusi bagi produk UMKM masyarakat sekitar melalui inisiatif Pojok Lokal.

Program ini terus menunjukkan dampak positif, dengan pertumbuhan omzet mencapai 128%, dari Rp5,65 triliun per tahun pada 2023 menjadi Rp12,9 triliun per tahun pada 2026.

Capaian ini semakin memperkuat peran SRC dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Uus Keswanto turut mengapresiasi kontribusi SRC dalam memperkuat ekosistem UMKM dan retail tradisional di ibu kota.

Menurutnya, keberadaan ekosistem pemberdayaan seperti SRC memiliki peran strategis dalam membantu UMKM lokal berkembang, meningkatkan daya saing, sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.