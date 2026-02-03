Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Jaringan Gusdurian Tolak BoP, Politikus PDIP Desak Pemerintah Evaluasi Keanggotaan

Selasa, 03 Februari 2026 – 15:53 WIB
Jaringan Gusdurian Tolak BoP, Politikus PDIP Desak Pemerintah Evaluasi Keanggotaan - JPNN.COM
TB Hasanuddin. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut sejak awal sudah bersuara keras menyikapi langkah Indonesia yang bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. 

Dia berkata demikian demi menanggapi sikap Jaringan Gusdurian yang meminta Indonesia mencabut keterlibatan di BoP.

"Sudah sejak awal saya mulai mengkritisi masuknya Indonesia ke BoP," kata Kang TB melalui layanan pesan, Selasa (3/2).

Baca Juga:

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan keberadaan BoP sebenarnya berpotensi memunculkan persoalan baru dalam upaya mewujudkan perdamaian di Gaza.

Sebab, kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin, kekuasaan BoP terpusat ke Donald Trump sebagai inisiator organisasi. 

Hal demikian seperti tertuang dalam Pasal 3.1.(e) kesepakatan BoP yang menyatakan bahwa setiap keputusan Dewan Perdamaian diambil melalui mekanisme pemungutan suara, tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan Ketua. 

Baca Juga:

"Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan BoP sangat terpusat," kata Kang TB.

Toh, kata dia, BoP tidak representatif dalam membangun perdamaian di Gaza karena tidak melibatkan perwakilan Palestina. 

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengaku sejak awal sudah bersuara keras menyikapi langkah Indonesia yang bergabung ke BoP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dewan perdamaian  BoP  Gusdurian  PDIP  TB Hasanuddin  Palestina 
BERITA DEWAN PERDAMAIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp