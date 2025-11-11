Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jaro Ade: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional Penegak Pancasila

Selasa, 11 November 2025 – 11:56 WIB
Jaro Ade: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional Penegak Pancasila - JPNN.COM
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade. Foto: dok, pribadi

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi atau karib disapa Jaro Ade mendukung Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI (Purn) H. Muhammad Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Menurutnya, Soeharto memiliki jasa besar dalam menjaga keutuhan bangsa dan menegakkan dasar negara Pancasila dari ancaman komunisme.

“Pak Harto sangat pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Beliau bukan hanya menyelamatkan negara dari gerakan G30S/PKI, tetapi juga menegakkan kembali kewibawaan bangsa dan memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara,” ujar Jaro Ade di Bogor, Selasa (11/1.

Baca Juga:

Dia menilai, kepemimpinan Soeharto pada masa transisi pasca-G30S/PKI menjadi titik balik kebangkitan Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, stabilitas politik dan ekonomi mulai terbangun kembali setelah masa penuh gejolak.

“Tidak mudah memimpin bangsa dalam kondisi chaos, tapi dengan tangan dinginnya Pak Harto berhasil menata ulang sistem pemerintahan dan ekonomi nasional,” tambahnya.

Baca Juga:

Menurut Jaro Ade, terlepas dari kekurangan yang mungkin ada pada masa Orde Baru, Soeharto telah memberikan fondasi penting bagi pembangunan nasional.

“Pada masa beliau, ekonomi tumbuh, pembangunan infrastruktur berjalan pesat, dan ketahanan pangan tercapai. Itu semua tak bisa dilepaskan dari peran besar beliau sebagai pemimpin,” ujarnya.

Jaro Ade dukung Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional, nilai jasanya besar dalam menjaga Pancasila.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soeharto  Pahlawan Nasional  Jaro Ade  Ade Ruhandi  Pancasila 
BERITA SOEHARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp