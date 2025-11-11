Jaro Ade: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional Penegak Pancasila

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi atau karib disapa Jaro Ade mendukung Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI (Purn) H. Muhammad Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Menurutnya, Soeharto memiliki jasa besar dalam menjaga keutuhan bangsa dan menegakkan dasar negara Pancasila dari ancaman komunisme.

“Pak Harto sangat pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Beliau bukan hanya menyelamatkan negara dari gerakan G30S/PKI, tetapi juga menegakkan kembali kewibawaan bangsa dan memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara,” ujar Jaro Ade di Bogor, Selasa (11/1.

Dia menilai, kepemimpinan Soeharto pada masa transisi pasca-G30S/PKI menjadi titik balik kebangkitan Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, stabilitas politik dan ekonomi mulai terbangun kembali setelah masa penuh gejolak.

“Tidak mudah memimpin bangsa dalam kondisi chaos, tapi dengan tangan dinginnya Pak Harto berhasil menata ulang sistem pemerintahan dan ekonomi nasional,” tambahnya.

Menurut Jaro Ade, terlepas dari kekurangan yang mungkin ada pada masa Orde Baru, Soeharto telah memberikan fondasi penting bagi pembangunan nasional.

“Pada masa beliau, ekonomi tumbuh, pembangunan infrastruktur berjalan pesat, dan ketahanan pangan tercapai. Itu semua tak bisa dilepaskan dari peran besar beliau sebagai pemimpin,” ujarnya.