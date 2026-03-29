JPNN.com - Nasional

Jasa Marga Catat Lonjakan Arus Balik, Ini Titik-titik Terpadatnya

Minggu, 29 Maret 2026 – 20:00 WIB
Antrean kendaraan di Jalan Lingkar Nagreg, Kabupaten Bandung pada H+3 Lebaran atau Selasa (24/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Hari terakhir libur Idulfitri 1447 Hijriah, volume arus balik dari kawasan Puncak hingga Bandung menuju Jabodetabek, masih mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan data Jasa Marga Metropolitan Tollroad tercatat ada 186.207 kendaraan kembali ke Jabodetabek melalui empat gerbang tol utama, yakni Halim, Cikunir 6, Cikupa, dan Ciawi 2.

Angka tersebut meningkat 23,29 persen dibandingkan lalu lintas normal yang hanya 151.031 kendaraan.

Di wilayah Jawa Barat, arus kendaraan yang meninggalkan Bandung dan Rancaekek menuju Jakarta juga terpantau meningkat. 

Tercatat sebanyak 70.279 kendaraan melintas atau naik 12,40 persen dibanding kondisi normal sebanyak 62.527 kendaraan.

Sementara itu, arus kendaraan menuju Bandung dan sekitarnya justru mengalami penurunan.

Sebanyak 73.343 kendaraan tercatat masuk ke wilayah tersebut atau turun 3,80 persen dibandingkan volume normal 76.239 kendaraan.

Adapun rinciannya, di Gerbang Tol Cileunyi tercatat ada 38.695 kendaraan menuju Jakarta dan sekitarnya atau naik 26,43 persen dari kondisi normal 30.607 kendaraan. 

