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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jasa Marga Fokus Ciptakan Nilai Berkelanjutan, Selaras Arah Transformasi Danantara

Rabu, 15 Juli 2026 – 18:22 WIB
Jasa Marga Fokus Ciptakan Nilai Berkelanjutan, Selaras Arah Transformasi Danantara - JPNN.COM
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono. Foto: Dokumentasi Jasa Marga

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat transformasi bisnis untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Selaras dengan arah transformasi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia, Jasa Marga mengakselerasi pergeseran strategi dari orientasi pertumbuhan usaha berbasis infrastruktur (growth-oriented) menuju penciptaan nilai berkelanjutan (value-oriented).

Transformasi tersebut dijalankan untuk memastikan seluruh aset, layanan, dan jaringan jalan tol Jasa Marga Group tidak hanya mendukung pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang semakin luas bagi pengguna jalan, masyarakat, investor, dunia usaha, dan negara.

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Jasa Marga Fokus Ciptakan Nilai Berkelanjutan, Selaras Arah Transformasi Danantara

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan transformasi menjadi fondasi perusahaan dalam memperkuat daya saing perusahaan melalui tata kelola yang baik, inovasi, digitalisasi, pengembangan kapabilitas organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan.

“Keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari besarnya aset atau panjang jalan tol yang dikelola, tetapi juga dari nilai yang mampu diciptakan bagi masyarakat dan negara," kata Rivan dalam keterangan resminya, Rabu (15/7).

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Karena itu, lanjut Rivan, setiap aset, inovasi, dan kilometer jalan tol harus dikelola secara optimal dengan menempatkan pelanggan sebagai pusat strategi bisnis melalui prinsip Know Your Customer.

Pergeseran orientasi tersebut juga diperkuat melalui perubahan paradigma dari infra as a structure menjadi infra as a culture atau infraculture.

Selaras arah transformasi Danantara Indonesia, Jasa Marga memperkuat penciptaan nilai berkelanjutan

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TAGS   Jasa Marga  transformasi bisnis  Danantara  berkelanjutan  infrastruktur  Rivan Achmad Purwantono  tol 
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