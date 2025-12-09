Jasa Marga Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan seluruh entitas di bawah Holding Jasa Marga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara khususnya Medan.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono menyampaikan keprihatinan dan empati mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat terdampak bencana serta menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penanganan darurat.

"Kami melakukan langkah cepat dengan terus bergerak membawa bantuan melalui darat untuk memastikan akses terhadap kebutuhan dasar terpenuhi. Jasa Marga terus memprioritaskan keselamatan, distribusi logistik yang efektif, dan pemulihan akses masyarakat, sebagai inisiatif dalam percepatan penanganan bencana," ujar Rivan dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Pada Senin (8/12) Jasa Marga Group menyerahkan bantuan ke Posko Terpadu Penanganan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis bantuan yang disalurkan yaitu sembako, alat perlengkapan bayi dan wanita, serta bantuan persediaan air minum yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat terdampak.

Rivan menyampaikan, Jasa Marga juga menyiagakan tim Jasa Marga Peduli sebanyak 12 orang serta kendaraan derek besar untuk membantu mengevakuasi kendaraan terdampak bencana banjir yang terbalik dan tertimbun lumpur di Aceh.

"Yang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas di jalur nasional Medan-Banda Aceh di Aceh Tamiang," katanya.

Kemudian, unuk penyaluran Medan dilakukan pada Jumat (28/11) dan Sabtu (29/11). Pada tahap awal, bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dan makanan siap saji yang segera dapat dimanfaatkan oleh keluarga terdampak.

"Sebagai tindak lanjut, Jasa Marga juga menyalurkan paket makanan bayi, perlengkapan tidur, paket alat pelindung diri, dan pasokan air minum untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak dan mendukung proses pemulihan," katanya.