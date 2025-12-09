Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jasa Marga Segera Berlakukan Penyesuaian Tarif Tol Sedyatmo, Simak Nih

Selasa, 09 Desember 2025 – 10:48 WIB
Jasa Marga Segera Berlakukan Penyesuaian Tarif Tol Sedyatmo, Simak Nih - JPNN.COM
PT Jasa Marga soal penyesuaian tarif tol. ilustrasi. Foto: Dokumentasi Jasa Marga

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Instagram resmi Jasa Marga Regional Metropolitan mengumumkan rencana penyesuaian tarif pada ruas Tol Sedyatmo.

Dalam unggahan resmi, pihak pengelola tol menyatakan pemberlakuan tarif baru akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Disebutkan, faktor utama yang menjadi variabel perhitungan dalam penyesuaian tarif kali ini ialah pengaruh laju inflasi.

Baca Juga:

Berdasarkan infografis yang dirilis, besaran tarif baru telah ditetapkan secara spesifik untuk kendaraan logistik dan berat.

Kendaraan yang masuk dalam kategori Golongan II dan III, tarif disesuaikan menjadi Rp11.500, semula Rp11.000.

Di samping itu, bagi kendaraan besar yang masuk dalam kategori Golongan IV dan V, tarif terbaru ditetapkan sebesar Rp12.500, semula Rp12.000.

Baca Juga:

Penyesuaian harga berlaku sama rata untuk kedua golongan kendaraan berat tersebut di seluruh gerbang tol ruas Sedyatmo.

Sementara itu, pengguna kendaraan pribadi, seperti jenis sedan, jip, pikap, dan bus kecil, yang masuk dalam golongan I, tidak mengalami perubahan tarif atau bertahan di angka Rp8.500.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Instagram resmi Jasa Marga Regional Metropolitan mengumumkan rencana penyesuaian tarif Tol Sedyatmo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tarif tol sedyatmo  Tol Sedyatmo  PT Jasa Marga  jalan tol 
BERITA TARIF TOL SEDYATMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp