Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jasa Raharja & Ditlantas Polda Sumbar Salurkan Bantuan ke Korban Banjir di Lubuk Minturun

Minggu, 07 Desember 2025 – 18:47 WIB
Jasa Raharja & Ditlantas Polda Sumbar Salurkan Bantuan ke Korban Banjir di Lubuk Minturun - JPNN.COM
Jasa Raharja bersama dengan Polda Sumbar memberikan bantuan kepada korban banjir di Padang. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, PADANG - Jasa Raharja bersama Ditlantas Polda Sumatera Barat bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat.

Bencana yang terjadi pada akhir November 2025 itu menimbulkan dampak serius, memaksa ratusan warga mengungsi dan menyebabkan empat orang meninggal dunia serta dua lainnya masih dalam pencarian.

Penyaluran bantuan dilakukan pada Jumat (5/12) di Posko Lubuk Minturun. Perwakilan Divisi Pelayanan dan TJSL Jasa Raharja Kanwil Sumatera Barat menyerahkan bantuan secara langsung kepada koordinator posko untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga.

Baca Juga:

Seusai menyerahkan bantuan di posko pertama, tim Ditlantas Polda Sumatera Barat melanjutkan penyaluran ke Posko Tanggap Darurat BNPB Sumatera Barat.

Bantuan diterima langsung oleh pihak BNPB guna memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Kolaborasi antara Jasa Raharja dan Ditlantas Polda Sumbar ini dilakukan agar proses distribusi bantuan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menjangkau seluruh titik pengungsian secara merata.

Baca Juga:

Bantuan yang disalurkan terdiri atas kebutuhan pokok seperti 25 botol kecap, 12 kotak air mineral, 224 mi instan, 65 karung beras, 140 kotak susu, 220 kaleng sarden, 200 bungkus mi instan, serta 700 butir telur.

Seluruh bantuan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak warga di masa tanggap darurat, mengingat akses logistik dan pemukiman warga terdampak mengalami kerusakan cukup parah.

Jasa Raharja bekerja sama dengan Polda Sumbar dalam menyalurkan bantuan kepada korban banjir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Korban Banjir  Bencana Alam  Banjir di Sumbar  Polda Sumbar  Jasa Raharja 
BERITA KORBAN BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp