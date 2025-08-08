Jasa Raharja Gandeng Unpad & Daekin University Untuk Bangun SDM Unggul

jpnn.com, BANDUNG - Jasa Raharja membuktikan komitmennya untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui International Exposure Program bagi 25 insan Jasa Raharja penerima beasiswa Magister Manajemen (MM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad).

Acara pembukaan kegiatan itu berlangsung di Deakin University, Lancaster University Indonesia (DLI) Bandung, Selasa (5/8).

Program itu dirancang untuk menghadirkan pengalaman akademik internasional melalui kombinasi short course bersama akademisi global, mentoring, kunjungan industri, dan penguatan jejaring profesional internasional.

Kepala Divisi Human Capital Jasa Raharja, Akhdiyat Setya Purnama menyampaikan program tersebut sejalan dengan tema Divisi Human Capital Jasa Raharja: “Nurturing employee by developing supportive environment to enhance performance and sustainable corporation.”

"Kami berkomitmen memupuk dan mengembangkan insan-insan Jasa Raharja agar dapat memberikan performa maksimal dan menjadi tenaga kerja unggul di masa depan," kata Akhdiyat, dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Sementara Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja Rubi Handojo menekankan pentingnya mencetak talenta muda yang tidak hanya cakap secara kompetensi, tetapi juga berintegritas tinggi.

"Saya berharap program ini tak hanya melahirkan insan Jasa Raharja yang cerdas dan unggul, tetapi juga yang mampu menjaga amanah dan kepercayaan perusahaan," kata Rubi.

International Exposure Program ini berlangsung pada 4-8 Agustus 2025, dengan agenda utama Short Course di DLI mengangkat tema kepemimpinan strategis, inovasi, dan teknologi; Mentoring Lecture di Unpad; Exclusive Networking Dinner bersama perwakilan Austrade, VGTI, dan Kedutaan Inggris; serta Company Visit ke IBM Indonesia.