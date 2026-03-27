Jasa Raharja Kucurkan Rp 11,9 Miliar untuk Korban Kecelakaan Mudik

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Raharja telah menyalurkan santunan bagi para korban kecelakaan lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2026.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan hingga memasuki masa arus balik, total dana yang dikucurkan sudah menembus angka miliaran rupiah.

Hal ini disampaikan Awaluddin seusai rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Dirut Jasa Marga Rivan A Purwantono, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho di Command Center PJR Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/3).

"Terhadap seluruh korban yang meninggal dunia, kami sudah menyalurkan santunan kepada keluarga korban maupun ahli waris sampai dengan kemarin nilainya Rp 11,9 miliar," kata Awaluddin.

Dia juga mengatakan angka kecelakaan tahun ini menunjukkan tren menurun sebesar 5,3 persen dan penurunan paling signifikan terlihat pada angka fatalitas atau jumlah korban meninggal dunia.

Awaluddin mengatakan korban jiwa dalam kecelakaan mudik tahun ini merosot tajam hingga 30,4 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Menurutnya, penurunan angka kecelakaan ini merupakan bukti efektivitas manajemen rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

"Manajemen rekayasa lalu lintas seperti one way sepenggal, one way nasional, hingga contraflow di bawah supervisi Pak Kakorlantas terbukti sangat efektif menekan risiko kecelakaan," lanjutnya.