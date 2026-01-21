Jasa Tirta II Pastikan Optimalisasi Operasi Pengelolaan Air Menjelang Libur Lebaran

jpnn.com, PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta II (PJT II) memastikan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air (SDA) tetap berjalan optimal selama periode cuti bersama dan libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal itu seiring juga diberlakukannya aturan work from anywhere (WFA) Lebaran 2026 untuk ASN, BUMN, dan Swasta yang akan berlangsung pada 16 - 17 Maret 2026 dan 25 - 28 Maret 2026.

Dalam periode tersebut, perusahaan memastikan pengelolaan SDA tetap dilaksanakan secara maksimal melalui penguatan sistem pemantauan, peningkatan kesiapsiagaan personel, serta pengaturan operasional di lapangan agar seluruh fungsi layanan sumber daya air tetap berjalan optimal.

Baca Juga: PT Berkat Cawan Energi Bagikan Daging Kurban di 3 Daerah Terdampak PLTA Cimandiri 3

Kesiapsiagaan itu dilakukan melalui pengaturan jadwal operasional serta penugasan personel di berbagai infrastruktur strategis, termasuk bendungan, saluran air, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dikelola perusahaan.

Pemantauan intensif terus dilakukan guna memastikan seluruh sistem pengelolaan air dapat berfungsi dengan baik serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama periode tersebut.

Selain itu, PJT II juga memastikan stabilitas suplai air baku tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengaturan operasi air dilakukan secara terencana agar pasokan air baku bagi masyarakat dan kebutuhan strategis lainnya, tetap tersedia secara aman dan berkelanjutan selama masa libur Lebaran.

Baca Juga: PAM Jaya Siapkan Teknologi Tangkap Air dari Udara hingga Tambal Pipa Tanpa Bongkar Jalan

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, menyampaikan bahwa komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan layanan sumber daya air tetap menjadi prioritas utama, termasuk pada periode hari besar keagamaan dan libur nasional.

“Selama periode libur Idulfitri, PJT II tetap menyiagakan tim operasional di lapangan untuk memastikan seluruh infrastruktur sumber daya air beroperasi dengan baik. Pemantauan terhadap bendungan, saluran, serta fasilitas pembangkit listrik tenaga air terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” ungkap Imam dalam keterangan resmi.