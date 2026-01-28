Jasad Nenek Korban Penculikan di Palembang Akhirnya Ditemukan

jpnn.com, PALEMBANG - Tim Opsnal Unit 4 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel menemukan jasad Christina (80) korban penculikan yang terjadi pertengahan Januari 2026.

Jasad korban ditemukan di areal perkebunan kelapa sawit di sekitar Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Selasa (27/1/2026).

"Benar, jasad korban sudah ditemukan, saat ini kami masih menunggu hasil identifikasi petugas di lapangan," ungkap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.

Sebelumnya, tim Opsnal Unit 4 Subdit III Jatanras Polda Sumsel melakukan penyisiran di dua lokasi disekitaran wilayah Gasing dan Tanjung Lago, Banyuasin yang diduga tempat pelaku membuang jenazah Christina (80) yang diculik dan ambil mobilnya.

Selama proses pencarian korban, polisi juga membawa tersangka Yunas Gusworo untuk menunjukkan lokasi korban dibuang.

Dalam proses pencarian korban dilakukan sejak Sabtu 24 Januari 2026 tapi belum juga membuahkan hasil.

Untuk diketahui dalam kasus tim Opsnal Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel menangkap tiga orang terkait hilangnya seorang Lansia bernama Christina (80), warga Kecamatan Kemuning Palembang, yang dilaporkan pada 15 Januari 2026 lalu.

Tersangka utama berinisial YG (61) yang ditangkap di wilayah kabupaten Tulungagung, Jawa Timur merupakan tetangga korban yang bekerja di bengkel mobil.