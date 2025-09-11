Jasad Operator Excavator yang Tenggelam di Sungai Dawas Ditemukan

jpnn.com, PALEMBANG - Sukriyadi (38), operator excavator bongkar muat batu bara yang tenggelam di Sungai Dawas Desa Teluk Kemang, Kecamatan Sungai lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, ditemukan tim SAR gabungan, Kamis (11/09/2025) sekitar pukul 08.40 WIB.

Jasad warga Jalan Sei Selan, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, itu saat ditemukan mengapung tersangkut akar kayu dipinggir sungai dalam kondisi meninggal dunia atau sekitar radius 200 meter dari lokasi awal kejadian.

"Alhamdulillah pada pencarian hari kedua jasad korban ditemukan," ungkap Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Manca Rahwanto, Kamis (11/9/2025).

Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah rumah Sakit Bhayangkara Palembang guna dilakukan proses lebih lanjut.

"Dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Manca.

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Rabu (10/09/2025) sekitar pukul 00.30 WIB, korban sedang bekerja sebagai operator excavator bongkar muat batubara sedang memindahkan batubara dari tongkang kecil anugerah 18 muatan 1.200 ton ke tongkang besar sinar lestari 312 muatan 8.000 ton.

Saat sedang bekerja tiba-tiba terjadi insiden yang mengakibatkan excavator terbalik dan korban terpental jatuh ke dalam sungai. (mcr35/jpnn)