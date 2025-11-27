Jasad Pria Paruh Baya yang Tenggelam di Sungai Lematang Ditemukan

jpnn.com, LAHAT - Erwinsyah (46), warga Desa Muara Maung yang merupakan korban laka lantas di jalan lintas Sumatera Merapi tepatnya di jembatan Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan, Kamis (27/11/2025) sekitar pukul 08.00 WIB.

Posisi korban saat ditemukan berada di tengah sungai mengapung dalam keadaan meninggal dunia sekitar radius 500 M dari lokasi awal kejadian.

"Benar korban atas nama Erwinsyah sudah kami temukan dalam keadaan meninggal dunia," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Baca Juga: Pengendara Motor Hilang Tenggelam di Sungai Lematang Seusai Terlibat Tabrakan dengan Innova

"Dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Selasa (25/11/25) sekitar pukul 23.30 WIB kendaraan R4 Kijang Innova warna hitam Nopol BG 1044 WC melaju dari arah Kabupaten Muara Enim menuju Kabupaten Lahat.

Ketika melintas di jembatan Desa Kebur, mobil Kijang Innova mencoba untuk mendahului kendaraan tronton di depannya dengan mengambil lajur sebelah kanan.

Baca Juga: Kata Kemenhub Terkait Polemik Bandara IMIP Morowali

Namun, dari arah yang berlawanan melaju kendaraan R2 Honda Scoopy BG 3758 DAR yang dikendarai oleh Erwinsyah sehingga menyebabkan terjadi kejadian laka lantas tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor terpental dan diduga terjatuh dari jembatan ke aliran Sungai Lematang. (mcr35/jpnn)