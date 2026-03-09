Jasad Pria Terombang-ambing di Laut Senggigi Ternyata Pemancing dari Bali

jpnn.com - MATARAM - Identitas jasad pria yang terombang-ambing di laut kawasan perairan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tengara Barat, terungkap. Jasad tersebut ternyata seorang pemancing dari Sanur, Bali, berinisial IWS (53).

Kepala Polsek Batulayar AKP I Putu Krisna Varananda mengatakan bahwa identitas IWS terungkap dari informasi pihak keluraga korban yang datang memberikan informasi.

"Kami mendapatkan informasi ada warga Bali yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri pakaian dan aksesori yang identik dengan jenazah yang kami temukan," katanya di Mataram, Senin (9/3).

Pihak keluarga kemudian langsung menempuh perjalanan dari Bali menuju Lombok untuk memastikan jenazah tersebut ialah IWS yang dilaporkan hilang pada Jumat (6/3). "Korban dilaporkan hilang saat pergi memancing menggunakan perahu di perairan Sanur, Bali," ucap dia.

Dalam uraian laporan, korban diduga mengalami kecelakaan laut dan terbawa arus hingga melintasi selat dan terdampar di perairan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Pihak keluarga pun mengenali korban dari kalung, gelang, serta pakaian yang terakhir kali dikenakan.

Baca Juga: Ternyata Ini Makna Nuansa Biru di Balik Pemakaman Vidi Aldiano

Dari hasil komunikasi kepolisian dengan pihak keluarga korban di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, tempat sementara jenazah IWS disemayamkan, telah mengikhlaskan kepergian korban dan melihat peristiwa ini sebagai musibah dan menolak autopsi.

"Rencananya jenazah IWS akan dipulangkan ke Bali malam ini menggunakan speedboat pribadi milik keluarga," ucap dia.