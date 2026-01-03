Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jasaraharja Putera Catatkan Kinerja Solid & Pertumbuhan Berkelanjutan Selama 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 – 12:31 WIB
Jasaraharja Putera mencatatkan kinerja positif selama 2025. Foto: dok Jasaraharja

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) mencatatkan kinerja perusahaan yang solid dan berkelanjutan sepanjang 2025. Hal itu sesuai dengan laporan keuangan internal (unaudited).

Sepanjang periode tersebut, perusahaan berhasil memperoleh pendapatan premi bruto Rp 1,6 Triliun atau tumbuh sekitar 10 persen sampai dengan Desember 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris mengatakan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi yang terukur dan berorientasi jangka panjang.

“Pertumbuhan PT Jasaraharja Putera tumbuh agak berbeda dengan industri karena kami tumbuh sesuai dengan fokus kami, berinvestasi secara prudent, kepercayaan industri dan reasuransi serta pencadangan yang terukur merupakan bagian kami menjaga reputasi perusahaan,” kata dia dalam siaran persnya, Sabtu (3/1).

Kinerja positif perusahaan asuransi ini seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Kinerja positif ini turut didukung oleh strategi bisnis yang adaptif, penguatan portofolio produk, serta optimalisasi jaringan distribusi di berbagai wilayah operasional.

Dari sisi profitabilitas, JRP juga mencatatkan laba bersih meningkat 16,79 persen dari tahun sebelumnya. Mencerminkan efektivitas pengelolaan biaya serta kualitas underwriting yang semakin baik.

Kemudian tingkat solvabilitas (risk based capital) juga tetap terjaga kuat di atas ketentuan regulator minimal 120 persen, yaitu mencapai 346,70 persen, menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang solid dan berkelanjutan.

Pencapaian ini menegaskan kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan prinsip kehati-hatian.

JRP Insurance mencatatkan kinerja yang solid dan pertumbuhan berkelanjutan selama 2025.

