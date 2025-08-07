Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jasaraharja Putera dan AAMAI Hidupkan Kembali Warisan Budaya Jetisan

Kamis, 07 Agustus 2025 – 22:38 WIB
Jasaraharja Putera dan AAMAI Hidupkan Kembali Warisan Budaya Jetisan - JPNN.COM
Jasaraharja Putera bersama AAMAI menghidupkan kembali warisan budaya Jetisan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, SLEMAN - PT Jasaraharja Putera berkomitmen mendukung pengembangan desa kreatif, cerdas, dan berkelanjutan melalui program corporate social responsibility (CSR) yang diinisiasi bersama Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) serta para pelaku industri asuransi.

Salah satu wujud nyata dari program ini adalah pengembangan Wisata Heritage Tracking Sobo Padesan di Padukuhan Jetisan, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Teknik merangkap Plt Direktur Keuangan Umum dan SDM PT Jasaraharja Putera Suhardiman mengatakan pihaknya percaya pengembangan desa kreatif dan wisata berkelanjutan adalah investasi sosial jangka panjang yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

”Melalui kolaborasi dengan AAMAI dan pemangku kepentingan lainnya, kami ingin memastikan bahwa potensi lokal dapat berkembang optimal, sekaligus melestarikan budaya dan lingkungan,” kata dia dalam siaran persnya, Kamis (7/8).

Program pengembangan ini telah diselesaikan pada 4 Juli 2025 dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan perangkat desa setempat.

Kehadiran wisata heritage tracking ini diharapkan menjadi sarana pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

Baca Juga:

Selain itu, para peserta tracking kurang lebih 300 orang telah mendapatkan perlindungan melalui asuransi Liability dari PT Jasaraharja Putera.

Selama acara berlangsung PT Jasaraharja Putera menyediakan layanan ambulance dan tenaga medis sebagai bentuk dukungan penuh terhadap keselamatan peserta dan kelancaran acara.

PT Jasaraharja Putera bersama dengan AAMAI berusaha menghidupkan kembali warisan budaya Jetisan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jasaraharja Putera  AAMAI  warisan budaya  Jetisan  CSR 
BERITA JASARAHARJA PUTERA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp