Jasaraharja Putera dan AAMAI Hidupkan Kembali Warisan Budaya Jetisan

jpnn.com, SLEMAN - PT Jasaraharja Putera berkomitmen mendukung pengembangan desa kreatif, cerdas, dan berkelanjutan melalui program corporate social responsibility (CSR) yang diinisiasi bersama Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) serta para pelaku industri asuransi.

Salah satu wujud nyata dari program ini adalah pengembangan Wisata Heritage Tracking Sobo Padesan di Padukuhan Jetisan, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Teknik merangkap Plt Direktur Keuangan Umum dan SDM PT Jasaraharja Putera Suhardiman mengatakan pihaknya percaya pengembangan desa kreatif dan wisata berkelanjutan adalah investasi sosial jangka panjang yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

”Melalui kolaborasi dengan AAMAI dan pemangku kepentingan lainnya, kami ingin memastikan bahwa potensi lokal dapat berkembang optimal, sekaligus melestarikan budaya dan lingkungan,” kata dia dalam siaran persnya, Kamis (7/8).

Program pengembangan ini telah diselesaikan pada 4 Juli 2025 dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan perangkat desa setempat.

Kehadiran wisata heritage tracking ini diharapkan menjadi sarana pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

Selain itu, para peserta tracking kurang lebih 300 orang telah mendapatkan perlindungan melalui asuransi Liability dari PT Jasaraharja Putera.

Selama acara berlangsung PT Jasaraharja Putera menyediakan layanan ambulance dan tenaga medis sebagai bentuk dukungan penuh terhadap keselamatan peserta dan kelancaran acara.