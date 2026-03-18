Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jasaraharja Putera Hadirkan JRP Aman Untuk Peserta Mudik BUMN 2026

Rabu, 18 Maret 2026 – 21:04 WIB
Pelepasan peserta mudik gratis BUMN 2026. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera menghadirkan opsi perlindungan tambahan melalui asuransi JRP Aman bagi peserta program Mudik BUMN 2026. Inisiatif ini dilakukan untuk mendukung keselamatan perjalanan masyarakat di tengah tingginya mobilitas selama periode Lebaran.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris mengatakan perlindungan tambahan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan rasa aman bagi pemudik.

"Melalui semangat Melayani Sepenuh Hati, kami berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat. Kehadiran JRP Aman sebagai opsi perlindungan tambahan diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi para pemudik, sehingga perjalanan dapat berlangsung lebih aman," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (18/3).

Program Mudik BUMN 2026 sendiri diikuti lebih dari 100 ribu pemudik yang diberangkatkan ke berbagai daerah melalui moda transportasi yang disiapkan secara terkoordinasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelepasan peserta dilakukan di sejumlah titik, termasuk kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.

Melalui JRP Aman, perusahaan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan diri selama perjalanan mudik serta perlindungan atas aset yang ditinggalkan, dengan nilai manfaat hingga Rp100 juta. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat selama perjalanan menuju kampung halaman.

Untuk memudahkan akses, produk asuransi tersebut dapat diperoleh secara digital melalui berbagai platform resmi seperti MudikPedia Komdigi, EZurance Smart Customer, dan OnebyIFG. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi Jasaraharja Putera dalam program Mudik BUMN juga menjadi bagian dari sinergi antar-BUMN dalam menghadirkan perjalanan mudik yang aman, tertib, dan nyaman. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem perjalanan yang terintegrasi dengan mengedepankan aspek keselamatan.

Ke depan, JRP berkomitmen terus memperkuat perannya sebagai penyedia solusi perlindungan yang relevan, khususnya pada periode dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Lebaran, guna mendukung perjalanan masyarakat yang lebih aman dan tenang. (cuy/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jasaraharja Putera  PT JRP  Mudik Gratis  mudik BUMN 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp