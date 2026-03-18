Jasaraharja Putera Hadirkan JRP Aman Untuk Peserta Mudik BUMN 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera menghadirkan opsi perlindungan tambahan melalui asuransi JRP Aman bagi peserta program Mudik BUMN 2026. Inisiatif ini dilakukan untuk mendukung keselamatan perjalanan masyarakat di tengah tingginya mobilitas selama periode Lebaran.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris mengatakan perlindungan tambahan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan rasa aman bagi pemudik.

"Melalui semangat Melayani Sepenuh Hati, kami berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat. Kehadiran JRP Aman sebagai opsi perlindungan tambahan diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi para pemudik, sehingga perjalanan dapat berlangsung lebih aman," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (18/3).

Baca Juga: JRP Insurance Dukung Wisata Aman dengan Hadirkan Asuransi Bagi Pengunjung Taman Rimba Zoo

Program Mudik BUMN 2026 sendiri diikuti lebih dari 100 ribu pemudik yang diberangkatkan ke berbagai daerah melalui moda transportasi yang disiapkan secara terkoordinasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelepasan peserta dilakukan di sejumlah titik, termasuk kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.

Melalui JRP Aman, perusahaan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan diri selama perjalanan mudik serta perlindungan atas aset yang ditinggalkan, dengan nilai manfaat hingga Rp100 juta. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat selama perjalanan menuju kampung halaman.

Untuk memudahkan akses, produk asuransi tersebut dapat diperoleh secara digital melalui berbagai platform resmi seperti MudikPedia Komdigi, EZurance Smart Customer, dan OnebyIFG. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi Jasaraharja Putera dalam program Mudik BUMN juga menjadi bagian dari sinergi antar-BUMN dalam menghadirkan perjalanan mudik yang aman, tertib, dan nyaman. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem perjalanan yang terintegrasi dengan mengedepankan aspek keselamatan.

Ke depan, JRP berkomitmen terus memperkuat perannya sebagai penyedia solusi perlindungan yang relevan, khususnya pada periode dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Lebaran, guna mendukung perjalanan masyarakat yang lebih aman dan tenang. (cuy/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

