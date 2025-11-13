Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jasaraharja Putera Raih Penghargaan Best General Insurance 2025

Kamis, 13 November 2025 – 20:33 WIB
Jasaraharja Putera mendapatkan penghargaan pada ajang Insurance Award 2025. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera (JPR Insurance) meraih penghargaan Best General Insurance 2025 Kelompok Ekuitas Rp1 triliun-1,5 triliun dalam ajang Insurance Award 2025.

Acara itu bertujuan memberikan apresiasi kepada perusahaan asuransi di Indonesia yang dinilai berprestasi unggul berdasarkan indikator komprehensif, meliputi kinerja bisnis, pengembangan produk, pengelolaan sumber daya manusia, dan agresivitas pasar yang tercermin dalam laporan keuangan.

Dalam proses penilaian, dewan juri yang terdiri atas para ahli asuransi dan keuangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan asuransi.

Baik dari aspek profitabilitas, efisiensi operasional, hingga inovasi layanan dan digitalisasi proses bisnis.

Berdasarkan hasil tersebut, PT Jasaraharja Putera dinilai berhasil menjaga performa bisnis yang kuat di tengah dinamika industri keuangan.

Sekaligus menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perubahan perilaku nasabah melalui strategi digital yang berkelanjutan.

Dengan diraihnya penghargaan Best General Insurance 2025, PT Jasaraharja Putera makin menegaskan perannya sebagai perusahaan asuransi nasional yang berfokus pada inovasi layanan, tata kelola perusahaan yang transparan, dan keberlanjutan bisnis.

Direktur Teknik Merangkap Plt Direktur Keuangan, Umum & SDM PT Jasaraharja Putera, Suhardiman mengatakan penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

