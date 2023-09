Jasaraharja Putera Raih Penghargaan di Indonesia Best BUMN Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera meraih penghargaan Best SOE 2023 with Top Financial Performance and Facilitate Access to Insurance Services (Category: Subsidiary) General Insurance dalam Indonesia Best BUMN Awards 2023, di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (27/9).

Penghargaan itu diberikan Warta Ekonomi sebagai apresiasi terhadap kontribusi BUMN yang mengalami perkembangan dan memberikan stimulan positif bagi perekonomian di Indonesia.

Adapun acara Indonesia Best BUMN Awards 2023 itu mengusung tema Growing Up Together in Transformative and Innovative Era.

Baca Juga: Jasaraharja Putera Sabet 2 Penghargaan Bergengsi

Tidak hanya penyerahan penghargaan, acara ini pun dimulai dengan menampilkan presentasi riset Warta Ekonomi oleh Amri Yuharoza sebagai General Manager R&D Warta Ekonomi Group, keynote speaker – Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi, hingga dihadiri oleh Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia Periode 2011-2014.

Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera Imam Hendrawan menerima langsung penghargaan yang diberikan kepada PT Jasaraharja Putera.

Imam mengatakan penghargaan yang diterima menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan mendukung pemulihan ekonomi bangsa," ungkap Imam.

Dia menambahkan bahwa penghargaan dedikasikan untuk seluruh stakeholder (insan JRP, mitra, dan nasabah) yang mempercayakan JRP Insurance sebagai mitra perlindungan.(mcr10/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: