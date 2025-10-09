Close Banner Apps JPNN.com
Jasindo Beri Diskon 50 Persen Produk Travel Insurance, Premi Mulai Rp5 Ribu

Kamis, 09 Oktober 2025 – 14:35 WIB
Jasindo Beri Diskon 50 Persen Produk Travel Insurance, Premi Mulai Rp5 Ribu
Gedung Asuransi Jasindo. Foto dok Jasindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasindo menghadirkan promo spesial pada Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, berupa potongan premi sebesar 50 persen untuk produk Travel Insurance.

Pemberian potongan harga ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, baik bagi diri kita maupun orang-orang sekitar.

Melalui promo ini, masyarakat bisa mendapatkan premi perjalanan dengan harga jauh lebih terjangkau.

Untuk perjalanan domestik, premi yang semula Rp10.000 per hari kini hanya mulai dari Rp5.000 per hari.

Sementara untuk perjalanan internasional nonSchengen, biaya premi turun dari Rp80.000 per hari menjadi mulai dari Rp40.000 per hari.

Adapun untuk perjalanan ke wilayah Schengen, premi dari Rp130.000 per hari kini hanya mulai dari Rp65.000 per hari.

“Produk Jasindo Travel Insurance menawarkan perlindungan yang luas. Manfaat utamanya meliputi perlindungan medis darurat, baik rawat jalan maupun rawat inap, dengan santunan hingga Rp5 juta untuk perjalanan domestik dan hingga USD 50.000 untuk perjalanan internasional," ujar Sekretaris Perusahaan Jasindo, Brelian Gema.

"Produk ini juga memberikan santunan kecelakaan diri dengan nilai hingga Rp100 juta untuk perjalanan domestik serta hingga USD 50.000 untuk perjalanan internasional,” imbuhnya.

Produk Jasindo Travel Insurance menawarkan perlindungan yang luas. Manfaat utamanya meliputi perlindungan medis darurat, baik rawat jalan maupun rawat inap.

