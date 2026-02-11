Jatelindo Kolaborasi dengan Dispora Kota Bogor di Acara Funday

jpnn.com, BOGOR - PT Jatelindo Perkasa Abadi (Jatelindo) memberikan dukungan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor dalam penyelenggaraan acara Funday.

Kegiatan itu menjadi pembuka rangkaian gaung Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 di Kota Bogor.

Olahraga rekreasi ini diikuti oleh sekitar 5.000 peserta dan dirancang sebagai olahraga santai yang mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyambut Porprov Jabar 2026.

Selain mendorong kebugaran, Funday juga menjadi sarana sosialisasi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut kepada masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan acara Funday, Jatelindo berpartisipasi sebagai penyedia layanan pembayaran digital QRIS. Kehadiran layanan QRIS ini merupakan bentuk dukungan nyata Jatelindo terhadap upaya digitalisasi transaksi pada kegiatan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Jatelindo dalam memperluas adopsi pembayaran non-tunai yang aman, mudah, dan efisien, sekaligus mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha dan komunitas yang berada di lingkungan Dispora Kota Bogor.

Jatelindo juga menyediakan dashboard monitoring transaksi untuk membantu pelaku usaha memantau aktivitas pembayaran secara real time dan transparan.

"Melalui kolaborasi dengan Jatelindo, kami berharap layanan QRIS dapat memberikan kemudahan, keamanan, dan transparansi transaksi, sehingga mampu mendukung keberlanjutan usaha di era digital," kata Kepala Dispora Kota Bogor Anas S. Rasmana.