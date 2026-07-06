Jateng Disebut Bakal Jadi Kandang Gajah, Elite PDIP: Siapa yang Bikin Hoaks?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi singkat ketika ditanya awak media terkait pernyataan seorang politikus PSI yang bilang Jawa Tengah bakal menjadi kandang gajah setelah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar safari politik.

"Siapa yang bikin hoaks?" kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

Sebelumnya, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo mengaku telah melaporkan perkembangan konsolidasi partai di provinsi beribu kota Semarang ke Jokowi.

Laporan itu, kata dia, menjadi bagian dari persiapan sebelum eks Gubernur Jakarta melakukan safari politik ke Jateng.

Yogo menyebut salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah memastikan Jawa Tengah menjadi basis kuat PSI.

"Yang jelas tugas kami hari ini mempersiapkan untuk bapak turun, untuk Bapak keliling Jateng memastikan bahwa Jateng benar-benar sebagai Kandang Gajah," ungkapnya kepada awak media Jumat (2/7).

Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai tidak mudah bagi PSI menjadikan Jateng sebagai kandang gajah.

Adapun, Jateng secara politik menjadi daerah kekuasaan PDIP dan kerap disebut kandang Banteng.