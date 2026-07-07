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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jateng Ingin Dijadikan Kandang 'Gajah', Elite PDIP Ungkit UU Pemilu yang Belum Ditetapkan

Selasa, 07 Juli 2026 – 15:46 WIB
Jateng Ingin Dijadikan Kandang 'Gajah', Elite PDIP Ungkit UU Pemilu yang Belum Ditetapkan - JPNN.COM
Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto alias Pacul. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Pacul menghargai pernyataan pihak tertentu yang ingin mengubah Jawa Tengah (Jateng) dari kandang banteng ke gajah.

"Orang punya keinginan, kok. Orang punya keinginan diucapkan. Apakah keinginan tersebut kemudian di-breakdown menjadi langkah-langkah yang nyata untuk mewujudkan keinginannya, nah, itu nanti di lapangan," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Pacul mengatakan setiap partai melalui kader masih menahan diri menyikapi kontestasi politik, karena UU Pemilu dan Pileg belum ditetapkan.

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"Rata-rata, kan, melakukan hold langkah. Waduh aku melangkah begini, jebule enggak begini," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Pacul sendiri tak mengomentari pernyataan pihak yang ingin mengubah Jateng menjadi kandang gajah.

Namun, dia mengatakan PDIP tentu akan berjuang tetap menjadikan Jateng sebagai kandang banteng.

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"Kami akan tempur. Begitu, lo, tempur," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo mengaku telah melaporkan perkembangan konsolidasi partai di provinsi beribu kota Semarang ke Jokowi.

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menilai partai melalui kader di lapangan menahan gerakan politik, karena UU Pemilu belum ditetapkan.

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TAGS   PDIP  Bambang Wuryanto  Elite PDIP  Jawa Tengah  Bambang Pacul  PSI 
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