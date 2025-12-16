Jateng Jadi Provinsi Terbaik dalam Pemanfaatan Data Pendidikan

jpnn.com - Jawa Tengah (Jateng) memborong sejumlah penghargaan dalam ajang Anugerah Data dan Teknologi Pendidikan 2025, yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (15/12/2025) malam.

Pada ajang tersebut, Jateng meraih berbagai kategori penghargaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Beberapa di antaranya, Hackathon Rumah Pendidikan 2025, Inovasi Pembelajaran, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, Pembelajaran Jarak Jauh Adaptif, serta Provinsi Terbaik dalam Pengimbasan dan Pemanfaatan Rumah Pendidikan.

Sebagai puncak pencapaian, Jateng dinobatkan sebagai salah satu Provinsi Terbaik dalam Pemanfaatan Data Pendidikan, kategori yang diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja optimal dalam pengelolaan, kelengkapan, dan pemanfaatan data pendidikan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan penghargaan tersebut bentuk apresiasi atas kerja panjang para pegiat pendidikan dalam membangun kebijakan berbasis data.

"Jangan melihat nilai yang kami berikan, tetapi apresiasi tulus kepada para pejuang pendidikan," kata Fajar.

Baca Juga: Dito Ariotedjo Bantah Aktris DK Jadi Penyebab Perceraian

Dia menekankan pentingnya membangun literasi data, dari mencari, memverifikasi, hingga menganalisis data. Menurut dia, kebijakan pendidikan harus dibangun di atas data yang kuat dan valid agar tepat sasaran.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menambahkan bahwa data merupakan kunci keberhasilan kebijakan pendidikan yang dampaknya bersifat jangka panjang.