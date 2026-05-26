JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jateng Panen Penghargaan Pendidikan 2026, Buah Kerja Keras Sepanjang 2025

Selasa, 26 Mei 2026 – 10:18 WIB
Pemprov Jateng meraih berbagai penghargaan pendidikan dari Kemendikdasmen pada 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima secara simbolis penghargaan dari Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan 2026 di Kantor Kemendikdasmen Jakarta, Senin (26/5). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - JAKARTA  - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih berbagai penghargaan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2026.

Penghargaan itu diraih sebagai capaian apik atas peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya pada 2025.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima secara simbolis penghargaan itu dari Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan 2026 di Kantor Kemendikdasmen Jakarta, Senin (26/5).

Sejumlah raihan penghargaan yang diterima Jawa Tengah di antaranya kategori Komitmen Wajb Belajar 13 Tahun.

Pemprov Jawa Tengah juga dinilai sukses berkolaborasi dengan sekolah swasta dalam SPMB Tahun 2025/2026.

Pemprov Jateng juga menyabet predikat Terbaik 1 di kategori Praktik Baik Pemanfaatan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) untuk pembelajaran.

Sementara itu, untuk Praktik Baik Dukungan Pelaksanaan Tes Kemampuan akademik (TKA) Tahun 2026, Pemprov Jateng terbaik ke-2.

Tak hanya itu, sejumlah sekolah dan siswa maupun pendidik dari Jawa Tengah juga menyabet gelar secara individu di berbagai kategori.

