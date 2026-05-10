JPNN.com - Entertainment - Musik

Jatuh Pelan, Andien Menuju Sehidup Semusik

Minggu, 10 Mei 2026 – 16:16 WIB
Penyanyi Andien. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Andien baru saja merilis single terbaru yang berjudul Jatuh Pelan.

Single tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan penulis lagu sekaligus musisi, Agus ‘Swugafunk’ Kristianto.

Jatuh Pelan sekaligus menjadi single terakhir yang dirilis sebelum album terbaru Andien, Sehidup Semusik, yang dijadwalkan meluncur pada Juni 2026.

Melalui lagu itu, Andien menghadirkan pendekatan yang lebih personal dan intim, mengeksplorasi perasaan cinta yang hadir secara perlahan dan membiarkan diri tenggelam dalam pengalaman cinta tanpa terburu-buru.

Jatuh Pelan menjadi ruang refleksi yang hangat dan jujur bagi pendengar.

“Inspirasi dari lagu ini adalah hubunganku sendiri. Jujur waktu memulai hubungan ini saat itu disertai rasa tak ingin buru-buru karena aku masih ada ragu untuk membuka hati pada yang baru,” ungkap Andien.

Secara musikal, Jatuh Pelan mengusung nuansa intimate soul dan bedroom soul, dengan pendekatan vokal yang terasa hangat.

Kolaborasi tersebut menjadi momen spesial karena untuk pertama kalinya Agus ‘Swugafunk’ Kristianto menulis lagu secara khusus setelah bertahun-tahun menjadi bassist tetap Andien.

TAGS   Andien  Andien Aisyah  Lagu Andien  Album Andien 
