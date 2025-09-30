Jauh dari Dewi Fortuna, Gerald Vanenburg Diparkir PSSI untuk SEA Games 2025

Selasa, 30 September 2025 – 03:00 WIB

jpnn.com - Gerald Vanenburg untuk sementara tidak menangani Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025 setelah PSSI menunjuk Indra Sjafri sebagai pelatih.

Juru taktik kelahiran 5 Maret 1964 itu awalnya dikontrak untuk memimpin Timnas U-23, tetapi PSSI memutuskan Indra Sjafri kembali memegang kendali skuad Garuda Muda untuk ajang SEA Games.

Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali menegaskan bahwa Vanenburg tetap berstatus pelatih Timnas U-23 Indonesia hingga kontraknya berakhir.

“Coach Gerard dikontrak oleh PSSI dia sebagai pelatih Timnas U-23 Indonesia dan itu tetap. Nasibnya tetap sampai dengan berakhir kontrak,” ujar Amali.

Amali membantah kabar yang menyebut Vanenburg kehilangan kepercayaan setelah rentetan hasil kurang maksimal Timnas U-23.

Menurutnya, ajang SEA Games memiliki nuansa dan atmosfer yang berbeda dari turnamen lain, sehingga PSSI memilih kembali menugaskan Indra Sjafri.

“SEA Games ini sangat berbeda, nuansa, atmosfer, dan publik sangat berharap kembali meraih medali emas. Itu salah satu pertimbangan PSSI memanggil Indra Sjafri kembali,” jelas Amali.

Ya sudah kami kembali lagi, ke si penghasil emas, panggil ke Indra Sjafri. Kasarnya begitu,” ungkap pria kelahiran 16 Maret 1962.