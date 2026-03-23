Jauh-jauh Datang, Pengunjung Gigit Jari Lihat Kebun Binatang Bandung Tutup

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah wisatawan harus gigit jari setelah gagal berwisata di Kebun Binatang Bandung.

Padahal mereka sudah datang jauh-jauh dari sejumlah kabupaten di Jawa Barat, hanya untuk rekreasi di tempat wisata edukatif tersebut.

Di hari kedua Lebaran, wisatawan masih banyak yang datang ke Kebun Binatang, meskipun tempat wisata itu tutup.

Suasana di depan gerbang Bandung Zoo pun tampak lengang dari aktivitas warga. Hanya petugas yang berjaga, sementara spanduk bertuliskan 'Ditutup Sementaa' terpasang dengan jelas.

Petugas sesekali memberi informasi kepada pengunjung soal Bandung Zoo yang masih ditutup.

Tak sedikit dari mereka yang harus menahan kecewa. Mereka datang dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Bandung hingga luar kota seperti Majalaya, Rancaekek, hingga Sumedang. Namun, setibanya di lokasi, rencana liburan harus berubah seketika.

Seperti yang dirasakan Ega (22), warga Sumedang. Ia datang bersama rombongan sejak pagi dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, berharap bisa menikmati libur Lebaran di kebun binatang untuk pertama kalinya.

"Datang kadieu ya tutup, perjalanan capek, ditutup terus kumpul dulu di sini. Tadi berangkat jam 9 pagi, sengaja datang ke Bandung buat wisata ke sini. Sebelumnya gak tahu ini tutup, padahal ini pertama kalinya ke sini," kata Ega, Senin (23/3/2026).