Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Java Jazz Festival 2026 di NICE PIK2 Sediakan Shuttle, Penonton Bisa Berangkat dari Banyak Titik

Selasa, 12 Mei 2026 – 22:52 WIB
Java Jazz Festival 2026 di NICE PIK2 Sediakan Shuttle, Penonton Bisa Berangkat dari Banyak Titik - JPNN.COM
Konferensi pers menjelang Java Jazz Festival 2026 yang akan berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, pada 29-31 Mei 2026. Foto: Dok. Java Festival Production

jpnn.com, JAKARTA - Java Jazz Festival 2026 yang akan berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, pada 29-31 Mei 2026 bakal memberikan pengalaman berbeda bagi para pencinta musik.

Pihak promotor festival jaz tahunan itu tidak hanya berencana menghadirkan banyak musisi ternama, tetapi juga menyiapkan layanan shuttle untuk memudahkan penonton datang ke venue Java Jazz Festival 2016.

Layanan antar jemput tersebut disediakan Java Festival Production dari sejumlah titik di Jakarta dan sekitarnya. Nantinya fasilitas itu bisa digunakan pengunjung maupun pekerja festival.

Baca Juga:

COO PT Java Festival Production Inge Bachrens mengatakan akses menuju venue Java Jazz 2026 menjadi salah satu hal yang diperhatikan penyelenggara.

Menurut dia, perjalanan menuju festival juga harus dibuat nyaman. Sebab, pengalaman penonton tidak hanya dimulai saat memasuki area konser, tetapi sejak mereka menentukan moda transportasi yang akan digunakan.

“Nanti ada journey di luar festival ground-nya sendiri, dimulai dari memilih transportasi publik shuttle yang ingin dinaiki menuju ke PIK,” kata Inge Bachrens.

Baca Juga:

Menurutnya, layanan shuttle tersebut melibatkan beberapa moda transportasi. Pengunjung bisa memesan layanan dari Blue Bird Group, RoyalTrans dari TransJakarta, hingga KAI Bandara.

Inge menyebut jam operasional dan armada shuttle akan disiapkan dengan jumlah cukup banyak. Dengan begitu, penonton dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan kebutuhan masing-masing.

Java Jazz Festival 2026 yang akan berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, pada...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Java Jazz Festival 2026  Java Jazz Festival  Java Jazz 2026  nice  Nice PIK2  NICE PIK  Java Jazz 
BERITA JAVA JAZZ FESTIVAL 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp