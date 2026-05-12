Java Jazz Festival 2026 di NICE PIK2 Sediakan Shuttle, Penonton Bisa Berangkat dari Banyak Titik

jpnn.com, JAKARTA - Java Jazz Festival 2026 yang akan berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, pada 29-31 Mei 2026 bakal memberikan pengalaman berbeda bagi para pencinta musik.

Pihak promotor festival jaz tahunan itu tidak hanya berencana menghadirkan banyak musisi ternama, tetapi juga menyiapkan layanan shuttle untuk memudahkan penonton datang ke venue Java Jazz Festival 2016.

Layanan antar jemput tersebut disediakan Java Festival Production dari sejumlah titik di Jakarta dan sekitarnya. Nantinya fasilitas itu bisa digunakan pengunjung maupun pekerja festival.

Baca Juga: Thee Sacred Souls Beri Kejutan Sebelum Tampil di Java Jazz Festival 2026

COO PT Java Festival Production Inge Bachrens mengatakan akses menuju venue Java Jazz 2026 menjadi salah satu hal yang diperhatikan penyelenggara.

Menurut dia, perjalanan menuju festival juga harus dibuat nyaman. Sebab, pengalaman penonton tidak hanya dimulai saat memasuki area konser, tetapi sejak mereka menentukan moda transportasi yang akan digunakan.

“Nanti ada journey di luar festival ground-nya sendiri, dimulai dari memilih transportasi publik shuttle yang ingin dinaiki menuju ke PIK,” kata Inge Bachrens.

Menurutnya, layanan shuttle tersebut melibatkan beberapa moda transportasi. Pengunjung bisa memesan layanan dari Blue Bird Group, RoyalTrans dari TransJakarta, hingga KAI Bandara.

Inge menyebut jam operasional dan armada shuttle akan disiapkan dengan jumlah cukup banyak. Dengan begitu, penonton dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan kebutuhan masing-masing.