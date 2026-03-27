JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

JavaConnect Permudah Akses Internet saat di Luar Negeri

Jumat, 27 Maret 2026 – 13:18 WIB
JavaConnect Jadi Andalan Baru JavaMifi untuk Internet Lintas Negara. Foto: JavaMifi

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia layanan konektivitas global, JavaMifi, meluncurkan aplikasi eSIM bernama JavaConnect untuk mempermudah akses internet bagi pengguna yang bepergian ke luar negeri.

Kehadiran aplikasi ini menjawab kebutuhan koneksi internet yang semakin penting, baik untuk keperluan liburan, pekerjaan, maupun ibadah seperti umrah dan haji.

Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, akses internet dinilai tidak hanya menunjang komunikasi, tetapi juga mendukung navigasi, transaksi digital, hingga pencarian informasi selama perjalanan.

Namun, pengguna masih kerap menghadapi kendala seperti biaya roaming yang tinggi serta proses pembelian kartu SIM fisik di negara tujuan yang kurang praktis.

Seiring perkembangan teknologi, penggunaan eSIM (embedded SIM) mulai diminati karena memungkinkan aktivasi paket data tanpa perlu mengganti kartu fisik.

Melalui aplikasi JavaConnect, pengguna dapat membeli dan mengaktifkan paket data internasional langsung dari perangkat ponsel, dengan harga mulai dari Rp19.000 dan jangkauan lebih dari 200 negara.

Dalam sejumlah perbandingan, penggunaan eSIM dinilai dapat lebih hemat hingga tiga sampai empat kali lipat dibandingkan layanan roaming konvensional.

Co-Founder JavaMifi Andintya Maris, mengatakan transformasi layanan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akses internet yang cepat dan praktis.

