Javier Mascherano Mundur dari Kursi Pelatih Inter Miami

Rabu, 15 April 2026 – 02:30 WIB

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Javier Mascherano.

Dia memutuskan mundur dari jabatan pelatih kepala Inter Miami.

Adapun Inter Miami merupakan klub Major League Soccer (MLS) yang diperkuat Lionel Messi.

Mascherano mengumumkan keputusan itu dalam situs klub, Selasa malam WIB dengan alasan pribadi setelah suskes mengukir musim bersejarah bersama klub MLS tersebut.

“Saya putuskan mengakhiri masa jabatan saya sebagai pelatih kepala Inter Miami," kata pelatih yang pernah menjadi rekan setim Messi di klub dan Timnas Argentina itu.

"Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada klub atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, seluruh staf yang menjadi bagian dari organisasi atas kerja kolektif, terutama para pemain yang memungkinkan kami merasakan momen-momen tak terlupakan."

Mascherano juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar tim atas dukungan selama melatih klub milik David Beckham itu.

Kepergian Mascherano menandai akhir dari periode gemilangnya bersama Inter Miami.