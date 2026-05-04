Jawa Barat Berpotensi Jadi Pemain Utama Ekosistem Maritim Nasional, HIPMI Jabar Lakukan Hal Ini

jpnn.com, JAWA BARAT - HIPMI Jawa Barat mendorong Jabar untuk mengambil peran lebih besar dalam peta industri maritim nasional melalui penyelenggaraan Day of The Seafarer 2026 di Cibinong.

Berbeda dari kegiatan seremonial pada umumnya, event ini secara sengaja dirancang sebagai ruang negosiasi terbuka, yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan investor dalam satu momentum strategis dengan target mendorong lahirnya deal nyata, bukan sekadar diskusi.

Dede Saputra, Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan Hipmi Jabar mengatakan seluruh stakeholder kunci industri maritim nasional akan hadir langsung di Jawa Barat.

“Kami tidak sedang membuat acara. Kami sedang membawa industri ke Jawa Barat. Semua stakeholder kami hadirkan di satu tempat, dan ini adalah momentum untuk menghasilkan kesepakatan strategis,” terang Dede.

Menurutnya, Jawa Barat selama ini memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya diposisikan sebagai pemain utama dalam ekosistem maritim nasional.

Padahal, dengan keberadaan kawasan strategis seperti Patimban dan Rebana, peluang untuk menjadi pusat logistik dan industri maritim terbuka sangat lebar.

HIPMI Jawa Barat menilai, momentum ini menjadi ujian sekaligus peluang bagi Gubernur Jawa Barat untuk mengambil langkah konkret.

“Stakeholder sudah kami bawa ke Jawa Barat. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menangkap momentum ini. Ini bukan sekadar event ini peluang deal,” tuturnya.