Jawa Tengah Meraih Penghargaan Provinsi Terbaik Program Penyediaan Perumahan

Senin, 25 Agustus 2025 – 19:50 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Menteri PKP Maruarar Sirait saat penyerahan penghargaan. Jateng mendapat penghargaan dari Kementerian PKB sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - JAKARTA- Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan.

Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusar, Senin (25/8).

Maruarar mengatakan Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan itu karena telah mengalokasikan anggaran bidang perumahan dalam jumlah besar. 

Total ada 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada 2025.

Jauh di atas Provinsi Aceh yang menempati peringkat kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di tempat ketiga sebanyak 2.110 unit.

Menurut Maruarar, pertumbuhan rumah subsidi Jatenf juga besar. Melalui kepempinan Gubernur Ahmad Luthfi, penyediaan perumahan banyak difasilitasi. 

“Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur," kata Ara, panggilan akrab Maruarar, saat menyerahkan penghargaan.

Sementara itu, Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan yang diterima dari Kementerian PKP menjadi motivasi untuk Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, dinas-dinas, dan stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terkait penyediaan perumahan.

