JPNN.com - Daerah

Jawa Tengah Siap Sambut Nataru dengan Aman dan Nyaman

Senin, 08 Desember 2025 – 16:52 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat memberi keterangan. Foto: Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyatakan, wilayahnya siap menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (nataru).

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi Forkopimda Jawa Tengah di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 8 Desember 2025.

Luthfi menjelaskan, Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat dari arus mudik serta pergerakan barang dan orang selama Natal dan Tahun Baru.

Oleh karenanya, memastikan pengamanan pergerakan masyarakat dan objek-objek vital sangat penting untuk dilakukan. Termasuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok penting.

“Sehingga pada perayaan Natal dan tahun baru nanti keamanannya terjamin serta sukses dalam kelancaran beribadah," katanya.

Selain itu, untuk mendukung pengamanan dan palayan Natal dan Tahun Baru, Posko Terpadu di berbagi titik telah disiapkan. Posko tersebut akan beroperasi mulai 19 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026.

"Dari Provinsi sampai kabupaten/kota silakan nanti berkoordinasi dengan Polda dan instansi lainnya. Kami akan memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Gubernur Luthfi.

Guna menjaga laju inflasi dan fluktuasi harga bahan pokok, Ahmad Luthfi sudah menginstruksikan kepada dinas terkait termasuk PT Jawa Tengah Argo Berdikari (JTAB) untuk segera melakukan operasi pasar.

Jateng siap sambut Nataru, Gubernur Luthfi pastikan keamanan dan layanan publik.

