Jawab Isu Pengiriman TNI ke Gaza, Prabowo Singgung Hamas

Sabtu, 21 Maret 2026 – 02:50 WIB
Jawab Isu Pengiriman TNI ke Gaza, Prabowo Singgung Hamas - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan beberapa jurnalis senior, ekonom, dan pengamat di kediaman pribadi Presiden RI, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026). ANTARA/HO-Bakom RI

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza yang masih ditunda, bukan untuk melucuti senjata kelompok Hamas.

"Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun," kata Presiden Prabowo dalam tayangan "Presiden Prabowo Menjawab" yang dikutip di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

?Prabowo menjelaskan bahwa misi pengiriman TNI ke Gaza merupakan wujud perjuangan konsisten bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina sejak dahulu.

"Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina," kata Presiden.

Dia menekankan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan dalam kerangka Board of Peace (BoP) selama semua pihak menyetujui keterlibatan tersebut.

?Menurut Kepala Negara, persetujuan dari para tokoh Palestina dan negara-negara mayoritas Muslim menjadi syarat mutlak. Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

?Selain dukungan negara kawasan, Prabowo menggarisbawahi pentingnya penerimaan dari pihak de facto di lapangan.

"Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menjawab isu pengiriman TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza. Singgung Hamas. Begini kalimatnya.

